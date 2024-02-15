Ви пытается спасти Чонгука от увольнения? Артист грозит уйти из армии ради решения проблемы

Жизнь корейских артистов еще более насыщенная и яркая, чем жизнь бразильских звезд из сериалов. Еще несколько часов назад мы наткнулись на пост анонимного источника о том, что Чонгук (Jungkook) очень хочет уйти из коллектива по причине личных взаимоотношений с руководством HYBE.