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Царьград

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Сотрудники Госавтоинспекции предупредили челябинцев о надвигающемся шторме

Сотрудники Госавтоинспекции предупредили челябинцев о надвигающемся шторме

10 марта лучше не планировать дальних поездок.В понедельник, 10 марта в горнозаводской зоне Южного Урала ожидаются интенсивные осадки: сильный снегопад, метели, снежные заносы и гололедица.

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