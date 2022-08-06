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Лига 1 стартовала! «Монако» Головина в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» против «Клермона»

1-й тур французской Лиги 1 стартовал в пятницу матчем «Лион» – «Аяччо» (2:1). В субботу «Монако» Александра Головина сыграет на выезде со «Страсбуром», «ПСЖ» – с «Клермоном».

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