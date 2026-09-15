Первые заморозки могут нагрянуть уже в конце сентября в Нижегородской области

По прогнозам, осень в Нижегородской области будет теплее обычного или близкой к климатической норме. В этот сезон циклоны более активны, поэтому они приносят осадки и усиление ветра, сообщает кандидат педагогических наук, доцент кафедры естественно‑научного образования факультета естественных и математических наук Арзамасского филиала ННГУ им.