Ереван и Баку захотели вывести российские войска из Армении

Ереван и Баку могли скоординировать вопрос вывода из Гюмри российской военной базы. Об этом сообщил депутат армянского парламента Тигран Абрамян в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).