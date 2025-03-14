CBS: Трамп ужесточает санкции против нефтегазового и банковского секторов России

Администрация американского президента Дональда Трампа вводит дополнительные санкции против российского нефтяного, газового и банковского секторов, «еще больше ограничивая доступ России к платежным системам США», сообщает CBS со ссылкой на источники.
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