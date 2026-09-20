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«Позором» и «мерзостью» назвали скульптуру «Леди в синем» - «собирательный образ современной жительницы Лондона». «Алёнка» лучше?

«Позором» и «мерзостью» назвали скульптуру «Леди в синем» - «собирательный образ современной жительницы Лондона». «Алёнка» лучше?

Со времён великого живописца Остапа Бендера, который как видел этот мир, так его и изображал, ничего не изменилось.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Надежда
Надежда

Получили то, что заслужили и пусть бывшие рабы отомстят мерзким колонизаторам за все унижения и преступления, которые были совершены циничными мелкобритами по всей земле!((😡

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Здесь важно то, что именно на Трафальгарской площади установили скульптуру. Если это какое-то "произведение искусства", то можно найти место на выставке.
Есть же опрос жителей, раз это "страна демократии", прежде чем устанавливать в общественном месте что-то.

Профиль пользователя Искандер
Искандер

В Лондоне - довольно профессионально выполненная фигура негритянки, гордо несущей свои "готтентотские ягодицы" (болезнь "стеатопигия") в победном марше африканских народов по улицам столицы бывшей колониальной империи/паука-кровососа.

Профиль пользователя Искандер
Искандер

"Алёнка" в Воронеже хуже. Там - идолище, не имеющее никакого отношения ни к России, ни к скульптуре, ни к анатомии. "Памятник" беспредельной глупости и бескультурью чиновников.