«Позором» и «мерзостью» назвали скульптуру «Леди в синем» - «собирательный образ современной жительницы Лондона». «Алёнка» лучше?

Со времён великого живописца Остапа Бендера, который как видел этот мир, так его и изображал, ничего не изменилось.
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А что? Вполне милая дамочка! Негритянка, опять же! И ФОРМЫ - на пять с плюсом! Чего нагло-саксы кипишуют? РАДОВАТЬСЯ надо!
Да ладно вам...нормальная нергитянская баба...светлее не станет.
Они близнецы братья)))
Получили то, что заслужили и пусть бывшие рабы отомстят мерзким колонизаторам за все унижения и преступления, которые были совершены циничными мелкобритами по всей земле!((😡
ну а как? - кукловоды себе шедевры, а пиплу вот такую мерзость. ибо а зачем?
Здесь важно то, что именно на Трафальгарской площади установили скульптуру. Если это какое-то "произведение искусства", то можно найти место на выставке.
Есть же опрос жителей, раз это "страна демократии", прежде чем устанавливать в общественном месте что-то.
В Лондоне - довольно профессионально выполненная фигура негритянки, гордо несущей свои "готтентотские ягодицы" (болезнь "стеатопигия") в победном марше африканских народов по улицам столицы бывшей колониальной империи/паука-кровососа.
"Алёнка" в Воронеже хуже. Там - идолище, не имеющее никакого отношения ни к России, ни к скульптуре, ни к анатомии. "Памятник" беспредельной глупости и бескультурью чиновников.
Похоже, принцип " я художник, я так вижу" все таки надо психиатрам проверять. А потом уже устанавливать это самое " я так вижу" где-нибудь.