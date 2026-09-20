Закрытием российского генконсульства в Бонне накануне выборов в Госдуму власти Германии показали, что боятся по-настоящему демократических процедур.
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