Татарстанда АИ-92, АИ-95 маркалы бензиннар һәм дизель ягулыгы бәясе артты

Татарстанда 30 июньнән 6 июльгә кадәр автомобиль ягулыгының барлык төп төрләре дә кыйммәтләнде. Росстат мәгълүматларына караганда, республикада бер литр бензинның уртача бәясе бу чорда 68,98 сумнан 71,15 сумга кадәр арткан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии