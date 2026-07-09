НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

40 подписчиков

Татарстанда АИ-92, АИ-95 маркалы бензиннар һәм дизель ягулыгы бәясе артты

Татарстанда АИ-92, АИ-95 маркалы бензиннар һәм дизель ягулыгы бәясе артты

Татарстанда 30 июньнән 6 июльгә кадәр автомобиль ягулыгының барлык төп төрләре дә кыйммәтләнде. Росстат мәгълүматларына караганда, республикада бер литр бензинның уртача бәясе бу чорда 68,98 сумнан 71,15 сумга кадәр арткан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии