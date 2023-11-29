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В Державинском провели тренинги предпринимательских компетенций

В Державинском провели тренинги предпринимательских компетенций

В Державинском университете прошли тренинги предпринимательских компетенций от федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ».

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