В Державинском провели тренинги предпринимательских компетенций

В Державинском университете прошли тренинги предпринимательских компетенций от федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ».
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