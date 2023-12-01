Адвокат Трампа Сэдоу призвал отложить суд до 2029 года

Адвокат экс-главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стив Сэдоу выступил с призывом отложить суд над политиком по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия до 2029 года, если Трамп победит на грядущих выборах президента.
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