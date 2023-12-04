На границе Польши и Украины открыли КПП для пустых грузовиков

Ночью с воскресенья на понедельник на границе Польши и Украины для проезда пустых грузовых машин открыли пропускной пункт «Угринов – Долгобычив», сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии