Еще 1000 самолетов получат спутниковый интернет Starlink: проект Илона Маска охватит пять новых авиакомпаний

Первый самолет Frontier Airlines с системой SpaceX поднимется в воздух в начале 2027 годаАмериканская авиакомпания Frontier Airlines объявила о масштабном внедрении спутникового интернета Starlink на своем флоте.
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