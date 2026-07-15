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Еще 1000 самолетов получат спутниковый интернет Starlink: проект Илона Маска охватит пять новых авиакомпаний

Еще 1000 самолетов получат спутниковый интернет Starlink: проект Илона Маска охватит пять новых авиакомпаний

Первый самолет Frontier Airlines с системой SpaceX поднимется в воздух в начале 2027 годаАмериканская авиакомпания Frontier Airlines объявила о масштабном внедрении спутникового интернета Starlink на своем флоте.

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