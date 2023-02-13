Западная пресса: Усиление ограничения прав нацменьшинств на Украине вызвало обеспокоенность со стороны ЕС

Украина продолжает ограничивать права национальных меньшинств, проживающих на её территории. Помимо запрета общения на своём родном языке, который коснулся изначально русскоязычное население страны, под него также попали болгары, венгры, румыны и поляки, что вызывает обеспокоенность со стороны ЕС.
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