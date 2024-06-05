Россияне не считают ни Zeekr, ни Lixiang заменой премиальным брендам. Опубликованы результаты нового исследования «Автостат»

Исследование на тему, удалось ли китайским автомобилям заменить ушедшие из России европейские премиальные модели, провело агентство «Автостат» в ходе работы над проектом «Автостат Омнибус – 2024 (весенняя волна)».
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