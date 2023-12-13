Давайте я вам картину крупными мазками нарисую.Государственный бюджет США должны были принять к началу нового финансового года, то есть до 1 октября.
Картина маслом
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Давайте я вам картину крупными мазками нарисую.Государственный бюджет США должны были принять к началу нового финансового года, то есть до 1 октября.
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