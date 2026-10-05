«Грязник» расскажет, какой будет зима: приметы октября, которые дошли до наших дней

Октябрь в народном календаре – середина осени, с которой плавно начинается переход к зиме. В старину его называли «грязником» и «листопадом» из-за дождей, размывающих дороги, и деревьев, стремительно теряющих листву.
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