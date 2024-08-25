У РЖД увели поезда. ВСМ скоро строится. Мурманск теряет прибыль от угля. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был спор РЖД и финской VR о принадлежности снятых с маршрутов поездов «Аллегро», продление отмены курсовой пошлины для угля, новые санкции США против российских компаний и персон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии