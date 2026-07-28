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SPLETNIK

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Появились фото с Дакотой Джонсон в роли Мэрилин Монро

Появились фото с Дакотой Джонсон в роли Мэрилин Монро

В сети появились фото с Дакотой Джонсон в роли Мэрилин Монро: 36-летняя актриса сыграла покойную икону Голливуда в 17-минутной короткометражке режиссёра Мэгги Джилленхол Flash Impact.

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