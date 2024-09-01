В Петербурге цены на вторичное жилье немного выросли

В ближайшее время вторичка, скорее всего, подешевеет В Петербурге цены на вторичное жильё в начале сентября выросли по сравнению с августом всего на 0,9 процента, до 220,6 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.
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