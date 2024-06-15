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Рогов: Власти Украины вдвое повысили нормы по мобилизации для трёх областей

Рогов: Власти Украины вдвое повысили нормы по мобилизации для трёх областей

Киев не просто ужесточает мобилизацию, офис Зеленского устанавливает планы для каждого региона Украины, в первую очередь выгребая все мужское население на подконтрольных Украине территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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