В РФ вышел документальный сериал об истории российских компьютерных игр

«История российских компьютерных игр» вышла на одном из стриминговых сервисов. Релиз в доступной форме объясняет, что такое компьютерные игры, как эта индустрия зародилась в СССР, с какими проблемами столкнулась и что с ней происходит сегодня.
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