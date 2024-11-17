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Как украинцы называли себя до того, как появилась Украина?

Как украинцы называли себя до того, как появилась Украина?

Современная Украина занимает территории ряда княжеств, на которые распалась Киевская Русь в XII веке – Киевского, Волынского, Галицкого, Переяславского, Черниговского, Новгород-Северского, а также часть Дикого поля.

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АндрейБорков
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