2Десятки населенных пунктов в Ростовской области остались без электроснабжения из-за непогоды

Более 70 бригад устраняют последствия непогоды в Ростовской области, которая спровоцировала массовые отключения электроэнергии, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.
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