Себастьен Ожье нацелен на рекордную десятую победу на Ралли Монте-Карло

Себастьен Ожье нацелен на рекордную десятую победу на Ралли Монте-КарлоJaanus Ree / Red Bull Content PoolВосьмикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье рассказал о своих ожиданиях от Ралли Монте-Карло, которое откроет новый сезон в мировом раллийном первенстве.
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