«В жизни и на площадке — 2 разных человека», — жена Харламова рассказала о «сюрпризе» от мужа после брака

Катерина Ковальчук уже несколько месяцев находится в статусе жены Гарика Харламова, а потому прессе стало интересно, чувствует ли она разницу с тем временем, когда еще не была супругой юмориста? Открыла ли она для себя в муже что-то новое? Девушка рассказала об одной особенности мужчины.