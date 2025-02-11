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  • Гарий Щерба
    НАЦИСТСКИЕ УБЛЮДКИ  занялись своим  ЛЮБИМЫМ  делом ,  ШАНТАЖОМ -–--- вы у нас  ПОРОСИТЕ (потом покажут во ВСЕХ Западн...Важно! В Курской ...
  • Ed
    мозги из пин-понгаОсталось пепелище...
  • Vasiliy Belokurov
    И что мешает нашим пепелище оставлять на пути отступления всушников? У них в тылу.....на окраине??????Осталось пепелище...

Горячая точка – Курщина! Черкасская Конопелька – успех, наш десант атакует, враг паникует

Горячая точка – Курщина! Черкасская Конопелька – успех, наш десант атакует, враг паникует

Северо-западнее Суджи наши подразделения атакуют в районе села Свердликово. Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, десантники последовательно захватывают опорные пункты, взяв под контроль большую часть населенного пункта.

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