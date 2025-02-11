Горячая точка – Курщина! Черкасская Конопелька – успех, наш десант атакует, враг паникует

Северо-западнее Суджи наши подразделения атакуют в районе села Свердликово. Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, десантники последовательно захватывают опорные пункты, взяв под контроль большую часть населенного пункта.
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