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Названы две страны, вступление которых в БРИКС пугает США

Названы две страны, вступление которых в БРИКС пугает США

Присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС настораживает Соединенные Штаты, поскольку в таком случае в объединении будет представлен жизненно важный регион - Юго-Восточная Азия, следует из материала журнала Foreign Policy.

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