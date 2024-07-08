Самокатчиков научат водить. Школу открыли в Москве

«Яндекс Go» открывает школу вождения электросамокатов в МосквеСервис «Яндекс Go» запускает школу вождения электросамокатов в Москве и других городах России: в школе будут рассказывать о новых правилах дорожного движения и культуре вождения в городе.
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