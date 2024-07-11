Виталий Петров назвал тройку лучших пилотов в истории Формулы 1

Виталий Петров назвал тройку лучших пилотов в истории Формулы 1F1Первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров составил свой рейтинг лучших пилотов в истории Больших Призов и объяснил, почему не может включить в топ-3 трехкратного чемпиона мира Айртона Сенну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии