Виталий Петров назвал тройку лучших пилотов в истории Формулы 1

Виталий Петров назвал тройку лучших пилотов в истории Формулы 1F1Первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров составил свой рейтинг лучших пилотов в истории Больших Призов и объяснил, почему не может включить в топ-3 трехкратного чемпиона мира Айртона Сенну.