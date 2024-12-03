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Все-все-все, чье детство прошло в СССР, не пройдут этот душевный тест по советским мультфильмам про Винни Пуха

Все-все-все, чье детство прошло в СССР, не пройдут этот душевный тест по советским мультфильмам про Винни Пуха

Даже если у вас было правильное детство, а в нем — правильные мультфильмы! фото: мультфильм «Винни Пух и день забот» (1972)Как в таких случаях принято говорить в MAXIM, тест веселый и даже смешной, а повод для него печальный: сегодня годовщина смерти одного из величайших советских деятелей в области мультипликации — Федора Хитрука.

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