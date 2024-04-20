Беттмэн об НХЛ и Финиксе: «Я повторю слова генерала Макартура: мы вернемся. Лига не покинула этот рынок»

Лига официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». При этом владелец «Койотис» Алекс Меруэло получил право возобновить работу команды в течение следующих 5 лет – если будет построена новая арена.
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