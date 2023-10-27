Офицер оставил Крымский мост без защиты // Уголовное дело о махинациях в борьбе с украинскими дронами поступило в суд

Как стало известно “Ъ”, во 2-й Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова.
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