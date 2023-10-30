Правительство Дагестана заявило о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы

В Дагестане ситуация с беспорядками в махачкалинском аэропорту находится под контролем главы республики Сергея Меликова и органов власти всех уровней, сообщила 30 октября пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.
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