Sun: ВМС Британии готовятся к первому с 2016 года испытанию МБР в Атлантике

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании анонсировали первый за восемь лет тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предназначенной для пуска с атомных подводных ракетоносцев Trident II в Атлантике.
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