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ТАСС

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В Беслане в первый день "Вахты Памяти" память жертв теракта почтили 2,2 тыс. человек

В Беслане в первый день "Вахты Памяти" память жертв теракта почтили 2,2 тыс. человек

БЕСЛАН /Северная Осетия/, 1 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей и гостей Северной Осетии почтили память жертв теракта в школе №1 города Беслана в первый день трехдневной вахты.

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