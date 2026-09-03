В ЦМД «Отрадное» пройдёт «Релаксирующий час» для восстановления сил

Центр московского долголетия «Отрадное» приглашает жителей старшего возраста на «Релаксирующий час» — мероприятие, посвящённое отдыху и восстановлению внутреннего равновесия.
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