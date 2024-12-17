Сарматы – предтечи рыцарства Родина сарматов, скорее всего, находится в Южном Предуралье. Но первые письменные упоминания о них появляются после того, как они победили скифов и поселились в предгорьях Кавказа и причерноморских степях, откуда проникли в римские провинции Паннонию и Мезию.