Производство меди в Китае продолжает расти Китай наращивает выпуск меди, несмотря на растущее давление на отрасль.
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Производство меди в Китае продолжает расти Китай наращивает выпуск меди, несмотря на растущее давление на отрасль.
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