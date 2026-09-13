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Масалитин о Рейсе в игре с «Рубином»: «Нелепое удаление перевернуло ход встречи. ЦСКА после этого перестроился и свел на нет все усилия соперника»

Экс-форварда ЦСКА Валерий Масалитин высказался об удалении Матеуса Рейса в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином» (1:1).

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