На Украине призвали сократить социальные льготы населению

Председатель комитета Верховной рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха высказал мнение о необходимости сокращения социальных льгот для населения, охарактеризовав их как «советское наследие».
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