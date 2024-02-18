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На Украине призвали сократить социальные льготы населению

На Украине призвали сократить социальные льготы населению

Председатель комитета Верховной рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха высказал мнение о необходимости сокращения социальных льгот для населения, охарактеризовав их как «советское наследие».

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