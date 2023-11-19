Помимо зодиаков или нумерологии: что может рассказать группа крови про характер человека Ирэн ОрлонскаяХотите верьте, хотите нет, но давно уже была доказана определённая взаимосвязь между темпераментом человека и его группой крови.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии