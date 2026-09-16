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Быстрая передача файлов между смартфонами Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor использует NFC и P2P-соединение по Wi-Fi

Быстрая передача файлов между смартфонами Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor использует NFC и P2P-соединение по Wi-Fi

Функция появится в октябре Альянс Inter-Transfer Alliance объявил о выпуске технического стандарта Tap to Transfer, который позволит передавать файлы между смартфонами Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor одним касанием.

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