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Депутат Колесник предложил учредить день героев СВО в марте

Депутат Колесник предложил учредить день героев СВО в марте

В России нужно учредить день героев специальной военной операции, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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