"Я пошла к участковому, а он только руками развел": На юго-востоке Москвы мигранты начали селиться даже в вентиляционных шахтах

И что? Меня больше убеждают ответы главы управы " факты не подтверждены".Вполне возможно,что там имеется служебная площадь для дворников. Я сам жил на такой до 1968 года.В моём нынешнем доме с конца 60-х до начала 2000-х годов тараканы гуляли во всех 10 подъездах толпами. Никаких мигрантов в доме не было.

anatoliy

Заметил также вела вначале и теперь ведёт себя Европа.Сначала посадили Россию на словечко под названием толерантность и теперь результат налицо.Есть ему слово альтернатива и это терпимость. Чем оно вам не нравится? Тем что каждому терпению приходит конец ?А у толлерантности нет такого смысла? Сами себя загнали в ловушку.И вот результат.