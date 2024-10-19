Avia.pro - СМИ "Мигранты обживают вентиляционные шахты: жители Москвы в панике!" На юго-востоке Москвы, в районе Новоостаповской улицы, разразился неожиданный скандал.
"Я пошла к участковому, а он только руками развел": На юго-востоке Москвы мигранты начали селиться даже в вентиляционных шахтах
Комментарии
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Александр
И что? Меня больше убеждают ответы главы управы " факты не подтверждены".Вполне возможно,что там имеется служебная площадь для дворников. Я сам жил на такой до 1968 года.В моём нынешнем доме с конца 60-х до начала 2000-х годов тараканы гуляли во всех 10 подъездах толпами. Никаких мигрантов в доме не было.
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4 час.
Александр
Пасть прикрой,убогий разумом.На идиотские вопросы отвечают идиоты,вроде тебя.
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4 час.
anatoliy
Заметил также вела вначале и теперь ведёт себя Европа.Сначала посадили Россию на словечко под названием толерантность и теперь результат налицо.Есть ему слово альтернатива и это терпимость. Чем оно вам не нравится? Тем что каждому терпению приходит конец ?А у толлерантности нет такого смысла? Сами себя загнали в ловушку.И вот результат.
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2 час.
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