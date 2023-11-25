Какой церковный праздник отмечают православные сегодня, 26 ноября 2023 года Татьяна ОрлонскаяВ Русской Православной Церкви 26 ноября отмечается только один православный праздник, посвященный памяти святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
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