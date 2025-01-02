Царьград Коллаж Царьграда Мини-революция в республике однозначно зацепила русских. Все узнали суммы, которые Россия перечисляет "маленькой, но гордой" стране на пенсии, зарплаты, электроэнергию.
"Русские никуда не денутся". Абхазы спокойны: Свет светом, а цены на домики у моря снова вырастут
Комментарии
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Евгений Петров
За державу?🤣 А не за тех, кто несмотря ни на что прется в эту помойку, где их унижают, стараются обобрать и ни во что не ставят? Главное, что можно, сравнительно дешево, полежать на пляже. Да уж лучше в Турцию. Сочи, конечно, не вариант, это разрекламированное убожество не катит однозначно. Хотя, мне лично, вообще плевать на пляжи, никогда не понимал желания валяться на жаре в песке, лучше в тайге отдохнуть, но пляжей у нас тоже достаточно, кроме Сочи. Всю молодость прожил на морях, никогда не нравилось. Есть всякие Вьетнамы и прочие Таиланды, где недорого, отношение нормальное и сервис на голову выше.
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3 час.
Генрих
И в это самое время ... "Эпоха доступной энергии в России подходит к своему завершению. В условиях меняющейся экономической ситуации замминистра энергетики Евгений Грабчак объявил о том, что тарифы на электроэнергию могут вырасти в два-три раза." Лично у меня, кроме мата, никаких комментариев.
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3 час.
ШКИПЕР
Не надо путать власть с Державой.
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2 час.
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