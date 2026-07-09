В Казани представили комплекс РЭР "Гадалка" с дальностью обнаружения дронов до 50 км

На Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем "Дрон экспо — 2026" в Казани представили комплекс радиоэлектронной разведки (РЭР) "Гадалка", предназначенный для обнаружения воздушных целей.
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