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Газета.ру

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В Казани представили комплекс РЭР "Гадалка" с дальностью обнаружения дронов до 50 км

В Казани представили комплекс РЭР "Гадалка" с дальностью обнаружения дронов до 50 км

На Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем "Дрон экспо — 2026" в Казани представили комплекс радиоэлектронной разведки (РЭР) "Гадалка", предназначенный для обнаружения воздушных целей.

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