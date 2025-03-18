Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    Какая нелепость в том, что один вонючий недоумок в своих руках   иногда может  держать судьбы народов и мира в целом!...«Мы сделали этот ...
  • федор
    Этот пидорок мощный микрон просто чмошник!!!!«Мы сделали этот ...
  • Бендер Задунайский
    «Мы сделали этот ...

🇷🇺Ночной налет «Гераней» по объектам критической инфраструктуры противника в Одессе 💥 #Одесса #ВСРФ #Герань #Прилеты #Объекты #ВСУ #СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх