🇷🇺Ночной налет «Гераней» по объектам критической инфраструктуры противника в Одессе 💥 #Одесса #ВСРФ #Герань #Прилеты #Объекты #ВСУ #СВО.
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🇷🇺Ночной налет «Гераней» по объектам критической инфраструктуры противника в Одессе 💥 #Одесса #ВСРФ #Герань #Прилеты #Объекты #ВСУ #СВО.
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