Дмитриев: Обаму и Байдена могут ждать плохие новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать плохие новости на фоне предстоящего обращения нынешнего главы государства Дональда Трампа к нации.
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