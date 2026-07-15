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Русская весна

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Дмитриев: Обаму и Байдена могут ждать плохие новости

Дмитриев: Обаму и Байдена могут ждать плохие новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать плохие новости на фоне предстоящего обращения нынешнего главы государства Дональда Трампа к нации.

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